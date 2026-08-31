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С Трабера сняли все обвинения в убийстве

Ведомости

Уголовное дело в отношении петербургского бизнесмена Ильи Трабера прекращено, с него сняли все обвинения в убийстве. Об этом сообщил его адвокат Игорь Сочиянц, передает ТАСС.

Подробности, в том числе основания для снятия обвинений, не приводятся.

28 августа стало известно, что 75-летнего Трабера освободили из СИЗО. «Фонтанка» писала, что причиной изменения меры пресечения стало состояние здоровья бизнесмена. 

Трабер был арестован в июне Басманным суд Москвы. Его обвинили в убийстве выборгского депутата Александра Петрова в 2020 г. По этому делу проходят еще два фигуранта. Им предъявлены обвинения в убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц и из корыстных побуждений, и незаконном хранении огнестрельного оружия (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 222 УК РФ). Бизнесмен свою вину не признал.

Петров был убит в конце октября 2020 г. в поселке Великое Ленинградской области. Политика застрелили выстрелом в грудь с противоположного берега реки, когда он находился на территории своего коттеджа.

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