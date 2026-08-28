Бизнесмена Трабера освободили из СИЗО
Следователи освободили 75-летнего бизнесмена Илью Трабера из следственного изолятора, где он находился по делу о заказном убийстве. Об этом ТАСС заявил источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник подтвердил информацию агентства о том, что Трабер вышел из СИЗО. При этом защита предпринимателя не стала подтверждать или опровергать сведения о его освобождении.
По данным «Фонтанки», причиной изменения меры пресечения стало состояние здоровья бизнесмена. При этом обвинения, предъявленные Траберу, с него не сняты. Издание также утверждает, что после освобождения предприниматель уехал в Санкт-Петербург.
17 июня Басманный суд Москвы санкционировал арест Трабера по делу об убийстве выборгского депутата Александра Петрова в 2020 г. По этому делу проходят еще два фигуранта. Им предъявлены обвинения в убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц и из корыстных побуждений, и незаконном хранении огнестрельного оружия (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 222 УК РФ). 15 июля Мосгорсуд признал законным арест Трабера. Обвиняемый не признал свою вину.
По версии следствия, преступление было совершено 24 октября 2020 г. в поселке Великое Ленинградской области. Политика застрелили выстрелом в грудь с противоположного берега реки, когда он находился на территории своего коттеджа.
13 августа суд продлил срок содержания под стражей бизнесмену до 17 октября. Сообщалось, что защита Трабера была намерена обжаловать постановление в Мосгорсуде. Сам предприниматель снова не признал вину в инкриминируемом преступлении.