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Суд продлил арест бизнесмену Траберу по делу о заказном убийстве

Ведомости

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бизнесмену Илью Траберу, обвиняемому по уголовному делу об организации наемного убийства. Об этом ТАСС сообщил участник процесса.

Срок ареста продлен еще на два месяца – до 17 октября, уточнил один из защитников Трабера.

Защита 75-летнего бизнесмена намерена обжаловать постановление в Мосгорсуде. Сам Трабер не признает вину в инкриминируемом преступлении.

Известный бизнесмен Илья Трабер попал под следствие

Общество

17 июня Басманный суд Москвы санкционировал арест Трабера по делу об убийстве выборгского депутата Александра Петрова в 2020 г. По этому делу проходят еще два фигуранта. Им предъявлены обвинения в убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц и из корыстных побуждений, и незаконном хранении огнестрельного оружия (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 222 УК РФ).

15 июля Мосгорсуд признал законным арест Трабера. Обвиняемый не признал свою вину, сообщал его защитник Игорь Сочиянц.

По версии следствия, основным эпизодом в деле остается заказное убийство муниципального депутата Александра Петрова, отца гонщика Виталия Петрова. Преступление было совершено 24 октября 2020 г. в поселке Великое Ленинградской области. Политика застрелили выстрелом в грудь с противоположного берега реки, когда он находился на территории своего коттеджа.

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