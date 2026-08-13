Суд продлил арест бизнесмену Траберу по делу о заказном убийстве

17 июня Басманный суд Москвы санкционировал арест Трабера по делу об убийстве выборгского депутата Александра Петрова в 2020 г. По этому делу проходят еще два фигуранта. Им предъявлены обвинения в убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц и из корыстных побуждений, и незаконном хранении огнестрельного оружия (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 222 УК РФ).