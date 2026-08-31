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Мосгорсуд утвердил приговор замглавы «Яблока» Круглову

Максим Цуланов

Мосгорсуд оставил в силе приговор заместителю председателя партии «Яблоко», бывшему депутату Мосгордумы Максиму Круглову в семь лет лишения свободы по делу о фейках о российской армии, сообщил адвокат политика Сергей Бадамшин.

В приговоре зачли только один день – день фактического задержания – в срок отбытия наказания. «В остальном приговор оставлен без изменения, апелляционное представление прокурора без удовлетворения, апелляционная жалоба адвоката удовлетворена «частично», – написал Бадамшин в Telegram.

Заседание проходило в закрытом режиме. Адвокат сообщил, что Круглова удалось обследовать в московской больнице.

Круглова приговорили к семи годам колонии в июне этого года. Суд счел его виновным в распространении заведомо ложной информации о ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Речь идет о посте, опубликованном в апреле 2022 г. В нем Круглов сослался на доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека по погибшим в ходе боевых действий на Украине.

Как заявили в «Яблоке», защита настаивала, что в самих материалах дела имеются доказательства того, что Круглов основывал свои публикации на конкретных источниках, а не заведомо ложной информации. Также оспаривался вывод суда о том, что политик действовал по мотиву политической ненависти. Защита указала, что «критика решений органов власти являются частью легальной политической деятельности».

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