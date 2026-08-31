Мосгорсуд утвердил приговор замглавы «Яблока» Круглову

Круглова приговорили к семи годам колонии в июне этого года. Суд счел его виновным в распространении заведомо ложной информации о ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Речь идет о посте, опубликованном в апреле 2022 г. В нем Круглов сослался на доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека по погибшим в ходе боевых действий на Украине.