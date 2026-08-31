Кабмин определил размер выплат с замороженных счетов релокантов для их семей

Кабмин определил размер выплат с замороженных счетов релокантов для их семейБлизкие таких осужденных смогут получать до одного МРОТа
Семьи осужденных релокантов и лиц, считающихся в России иноагентами, смогут получать с их замороженных счетов выплаты до одного МРОТа – в размере 27 093 руб. в месяц. Это следует из постановления правительства, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
4 августа этого года президент РФ Владимир Путин подписал закон об ограничениях для осужденных релокантов. Речь идет о невыполнении требований, которые предъявляются к иноагентам, а также публичных призывах к нарушению территориальной целостности России или дискредитации ВС РФ. Кроме того, приговоры могут быть связаны с призывами к введению антироссийских рестрикций или участием в деятельности нежелательной организации.
Для начала действия ограничений МВД России должно подтвердить нахождение лица за пределами страны и его уклонение от назначенного наказания.
В России статус иностранного агента существует с 2012 г. В 2020-х российские власти начали последовательное ужесточение законодательства об этом статусе. Сейчас получение иноагентского статуса влечет: утрату возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу и участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.
Также для физлиц-иноагентов устанавливают спецсчета, куда зачисляются доходы гражданина от творческой деятельности. Распоряжаться деньгами иноагент сможет только после освобождения от этого статуса.