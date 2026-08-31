Кравцов: никаких изменений и усложнений в ЕГЭ не будет

Он также дополнил, что обновленная система образования повысила его качество. В связи с этим Кравцов отметил выросший средний балл по ЕГЭ, а также увеличение количества высокобалльников примерно на 20–25%. Кроме того, министр упомянул успехи российских школьников на международных олимпиадах, где за пять лет число золотых медалей увеличилось с 21 до 33.