Кравцов: никаких изменений и усложнений в ЕГЭ не будет
Как-либо менять или усложнять единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России не планируется. Об этом ИС «Вести» сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Он также дополнил, что обновленная система образования повысила его качество. В связи с этим Кравцов отметил выросший средний балл по ЕГЭ, а также увеличение количества высокобалльников примерно на 20–25%. Кроме того, министр упомянул успехи российских школьников на международных олимпиадах, где за пять лет число золотых медалей увеличилось с 21 до 33.
«С уверенностью можно сказать, что мы завершили формирование единого образовательного пространства, когда все школы работают по единым программам и каждый школьник, где бы он ни находился <...>, осваивает тот или иной предмет на соответствующем уровне», – заявил министр.
С 1 сентября российские школы перейдут на обновленные федеральные образовательные программы, а также расширят эксперименты с оценками за поведение и музыкой вместо традиционных звонков.