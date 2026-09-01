На ВЭФ открылась выставка «Улица Дальнего Востока»
На ВЭФ состоялось открытие выставки «Улица Дальнего Востока». На набережной бухты Аякс свои павильоны представляют все 11 регионов Дальневосточного федерального округа, а также федеральные министерства и организации, сообщили в Росконгрессе.
В церемонии открытия принял участие заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. По его словам, с момента открытия первой «Улицы Дальнего Востока» в 2015 г. в макрорегионе было создано 1118 новых предприятий, привлечено 6,8 трлн руб. инвестиций и создано 190 000 рабочих мест.
Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков отметил, что выставка позволяет ежегодно знакомиться с достижениями регионов, их инвестиционными возможностями, историей и культурным наследием.
На выставке представлены экспозиции всех регионов ДФО. Амурская область рассказывает о сотрудничестве с Китаем, космосе, энергетике и сельском хозяйстве, Бурятия – о Байкале, туризме и культуре, Якутия – о природном и культурном наследии, технологиях и туризме. Приморский край представляет развитие региона по принципу «Вчера – сегодня – завтра», а Еврейская автономная область – промышленный, сельскохозяйственный, логистический и туристический потенциал.
Камчатский край представил павильон в форме подводной лодки, посвященный истории Вилючинска и 120-летию подводного флота России. Хабаровский край рассказывает о промышленности, городских проектах и международном сотрудничестве, Сахалинская область – об инвестиционных и социальных проектах, истории, культуре и развитии беспилотной авиации. Экспозиции Магаданской области, Чукотки и Забайкальского края посвящены культуре, традициям коренных народов, туризму и развитию территорий.
ВЭФ пройдет 1–4 сентября в Дальневосточном федеральном университете. Главной темой в этом году станет «Дальний Восток – развитие во благо людей».