На ВЭФ открылась выставка «Улица Дальнего Востока»

На выставке представлены экспозиции всех регионов ДФО. Амурская область рассказывает о сотрудничестве с Китаем, космосе, энергетике и сельском хозяйстве, Бурятия – о Байкале, туризме и культуре, Якутия – о природном и культурном наследии, технологиях и туризме. Приморский край представляет развитие региона по принципу «Вчера – сегодня – завтра», а Еврейская автономная область – промышленный, сельскохозяйственный, логистический и туристический потенциал.