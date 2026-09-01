Пушкинский музей и Музей Востока в Москве закрыли по техническим причинам

Для посетителей, которые не успели осмотреть экспозицию, Пушкинский музей предложил дождаться открытия и прийти в любое время 1 сентября до окончания работы музея либо в течение 10 дней заполнить электронную форму заявления на возврат стоимости билета или путевки. Экскурсии в музее, запланированные на ближайшие четыре часа, отменены.