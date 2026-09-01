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Пушкинский музей и Музей Востока в Москве закрыли по техническим причинам

О закрытии своей выставки также сообщили в «Росизо»
Максим Цуланов

Столичные Пушкинский музей и Музей Востока закрылись по техническим причинам, посетителей эвакуировали, сообщили в их официальных каналах. О закрытии одной из своих выставок также сообщил музейный центр «Росизо».

Для посетителей, которые не успели осмотреть экспозицию, Пушкинский музей предложил дождаться открытия и прийти в любое время 1 сентября до окончания работы музея либо в течение 10 дней заполнить электронную форму заявления на возврат стоимости билета или путевки. Экскурсии в музее, запланированные на ближайшие четыре часа, отменены.

«По техническим и не зависящим от нас причинам главное здание музея (Никитский бульвар, 12а) закрыто ориентировочно до 13:00», – сообщили в Музее Востока.

Отдельно закрыта выставка «Искусство за закрытыми дверями. Ленинградские квартирные выставки 1960–1980-х» центра «Росизо», которая должна была пройти до 15 ноября. Согласно сообщению, экспозиция закрыта «с 1 сентября», также по техническим причинам. О дате возобновления работы выставки пообещали сообщить дополнительно.

Прошлая эвакуация Пушкинского музея прошла в апреле 2026 г. Тогда администрация сообщила, что в музей поступила «информация, содержащая угрозы». На место прибывали МЧС и спецслужбы.

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