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Россельхознадзор призвал россиян не приносить кур в МФЦ для регистрации

Максим Цуланов

Россельхознадзор просит россиян, владеющих хозяйствами с птичьем поголовьем, не приходить в МФЦ со своими животными для постановки их на учет. Это следует из заявления ведомства.

«Многофункциональные центры в осуществлении маркирования и учета животных не участвуют и доступом к ветеринарным информационным системам не обладают», – говорится в сообщении Россельхознадзора.

Регистрацией занимается государственная ветеринарная служба региона по месту содержания птицы. Специалист выезжает в хозяйство, осматривает поголовье и присваивает ему идентификационный номер.

Последнюю неделю в сети появлялись шуточные видео, на которых владельцы хозяйств посещали МФЦ со своими курицами и петухами.

27 августа Россельхознадзор напомнил о постановлении правительства об обязательной маркировке и учета домашней птицы в подсистеме «Хорриот» для владельцев личных подсобных хозяйств. Учет обязателен для всех видов домашней птицы: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов и даже страусов.

Сроки постановки на учет зависят от численности поголовья. Если в хозяйстве более 10 голов птицы – не позднее 1 сентября этого года. Если в хозяйстве находится поголовье до 10 голов, то не позднее 1 сентября 2029 г.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал кабмин изменить постановление об учете сельскохозяйственных животных. По его словам, не стоит принимать решения под эгидой контроля и борьбы за санитарное благополучие, которые предварительно не обсудили с сельскими жителями, депутатами и экспертами.

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