Число погибших при крушении пассажирского судна на Кипре выросло до девяти

Число погибших при крушении пассажирского судна у берегов Кипра возросло до девяти – было найдено тело еще одного человека, который ранее числился без вести пропавшим, сообщил премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК – признана только Турцией) Унал Устель. Его слова приводит газета Kıbrıs Postası.