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Число погибших при крушении пассажирского судна на Кипре выросло до девяти

Анна Суслова
Nedim Enginsoy / AP
Nedim Enginsoy / AP

Число погибших при крушении пассажирского судна у берегов Кипра возросло до девяти – было найдено тело еще одного человека, который ранее числился без вести пропавшим, сообщил премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК – признана только Турцией) Унал Устель. Его слова приводит газета Kıbrıs Postası.

«Обнаружено тело одной из 20 пропавших без вести жертв крушения парома», – сказал он.

По предварительным данным, погибшим был 50-летний мужчина. Его тело доставили в больницу имени доктора Бурхана Налбантоглу в Никосии для опознания.

Устель добавил, что спасательные работы осложнены условиями видимости – на глубине около 550 м обзор становится ограниченным. Поиски продолжатся с использованием вертолетов и кораблей.

30 августа пассажирское судно компании Filo Denizcilik перевернулось на севере Кипра. В его носовую часть попала вода. На борту находилось 267 человек. Ранее сообщалось о восьми погибших, среди них – гражданка России.

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