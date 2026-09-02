Число погибших при крушении пассажирского судна на Кипре выросло до девяти
Число погибших при крушении пассажирского судна у берегов Кипра возросло до девяти – было найдено тело еще одного человека, который ранее числился без вести пропавшим, сообщил премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК – признана только Турцией) Унал Устель. Его слова приводит газета Kıbrıs Postası.
«Обнаружено тело одной из 20 пропавших без вести жертв крушения парома», – сказал он.
По предварительным данным, погибшим был 50-летний мужчина. Его тело доставили в больницу имени доктора Бурхана Налбантоглу в Никосии для опознания.
Устель добавил, что спасательные работы осложнены условиями видимости – на глубине около 550 м обзор становится ограниченным. Поиски продолжатся с использованием вертолетов и кораблей.
30 августа пассажирское судно компании Filo Denizcilik перевернулось на севере Кипра. В его носовую часть попала вода. На борту находилось 267 человек. Ранее сообщалось о восьми погибших, среди них – гражданка России.