Путин назвал Стивена Сигала посланцем мира и большим другом России

«[Сигал] лучший посланец мира, хорошо известен не только как актер во всем мире, но и как большой друг России у нас в стране», – отметил российский лидер. Ведущий заседания, в свою очередь, заметил, что ни разу не встречался с актером в США, зато во Владивостоке видит регулярно.