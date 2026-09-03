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Путин назвал Стивена Сигала посланцем мира и большим другом России

Сергей Пахомов
Росконгресс
Росконгресс

Американский актер, спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям с США Стивен Сигал является посланником мира и большим другом России. Об этом на пленарном заседании ВЭФ-2026 сообщил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к артисту.

«[Сигал] лучший посланец мира, хорошо известен не только как актер во всем мире, но и как большой друг России у нас в стране», – отметил российский лидер. Ведущий заседания, в свою очередь, заметил, что ни разу не встречался с актером в США, зато во Владивостоке видит регулярно.

Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 г., а окончательно перебрался жить в Россию и обосновался в Москве в 2016–2019 гг. 19 мая текущего года артист стал членом Попечительского совета Центра «Наследие». Он подтвердил готовность участвовать в проектах по сохранению культурного и духовного наследия России.

4 августа 2018 г. Сигал был назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Его обязанности заключаются в содействии дальнейшему развитию отношений РФ и США в гуманитарной сфере, включая культуру, искусство и молодежную политику.

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