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Главная / Политика /

Двух кандидатов «Яблока» задержали в Москве

Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» Анну Шатуновскую-Бюрно и Григория Гришина задержали в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе «Яблока».

Шатуновская-Бюрно доставлена в ОВД «Якиманка», Гришин – в ОВД «Академический». В отношении Гришина составлен административный протокол, по какой статье, пока не известно.

1 сентября в Москве был задержан кандидат в Госдуму Артем Снеговский. На него составили протокол по ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация Вооруженных сил России) за публикацию из 2022 г.

До этого суды сняли с выборов трех кандидатов «Яблока» в одномандатных округах – Алексея Акименко от Нефтекамского одномандатного округа № 6 в Башкирии, Айрата Гумербаева от Набережно-Челнинского округа № 34 в Татарстане и Антона Парамонова от Тульского округ № 181.

Федеральный список партии сняли с выборов в августе. Решение принял Верховный суд по иску партии «Родина». Основаниями стали нарушения авторских прав в агитационных материалах и предполагаемое иностранное финансирование. «Яблоко» обжаловало это решение, однако оно осталось в силе.

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