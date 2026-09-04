Двух кандидатов «Яблока» задержали в Москве

До этого суды сняли с выборов трех кандидатов «Яблока» в одномандатных округах – Алексея Акименко от Нефтекамского одномандатного округа № 6 в Башкирии, Айрата Гумербаева от Набережно-Челнинского округа № 34 в Татарстане и Антона Парамонова от Тульского округ № 181.