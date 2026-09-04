Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,808-0,77%VEON-RX58,7-1,51%CHKZ16 550-0,3%IMOEX2 246,13+1,42%RTSI817,2+1,77%RGBI113,78+0,19%RGBITR773,41+0,22%
Главная / Общество /

Экс-продюсеру Газманова продлили арест на шесть месяцев

Ксения Наумчик
Виталий Аньков / РИА Новости
Виталий Аньков / РИА Новости

Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшего продюсера Олега Газманова Филиппа Россе, обвиняемого в мошенничестве. Решение принято в ходе заседания по уголовному делу, сообщили в столичных судах общей юрисдикции.

По версии следствия, Россе, занимая должность генерального директора ООО «Промо ФМ», заключил с Газмановым лицензионный договор. Документ предусматривал оказание услуг по сбору и получению вознаграждения за использование третьими лицами произведений и фонограмм с записями исполнений потерпевшего.

Следствие считает, что с 2014 по 2024 г. Россе вводил потерпевшего в заблуждение, сообщая об отсутствии поступления средств. При этом полученным вознаграждением он распоряжался по своему усмотрению. По версии обвинения, такие действия продолжались и после расторжения сторонами договора. В результате потерпевшему был причинен ущерб на сумму более 17,5 млн руб.

Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя и оставил Россе под арестом еще на шесть месяцев.

Россе рассказал, что, находясь в следственном изоляторе, он написал певцу письмо с извинениями.

6 марта Басманный суд Москвы отправил под стражу Россе за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав). Он сотрудничал с Газмановым на протяжении 14 лет, в том числе как продюсер клипов на военную тематику. По данным защиты, в материалах дела есть подписанное Газмановым соглашение о расторжении контракта от 31 января 2024 г., где стороны подтвердили отсутствие взаимных претензий, включая финансовые. Однако претензии к Россе возникли спустя несколько месяцев после подписания этого документа.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь