Экс-продюсеру Газманова продлили арест на шесть месяцев
Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшего продюсера Олега Газманова Филиппа Россе, обвиняемого в мошенничестве. Решение принято в ходе заседания по уголовному делу, сообщили в столичных судах общей юрисдикции.
По версии следствия, Россе, занимая должность генерального директора ООО «Промо ФМ», заключил с Газмановым лицензионный договор. Документ предусматривал оказание услуг по сбору и получению вознаграждения за использование третьими лицами произведений и фонограмм с записями исполнений потерпевшего.
Следствие считает, что с 2014 по 2024 г. Россе вводил потерпевшего в заблуждение, сообщая об отсутствии поступления средств. При этом полученным вознаграждением он распоряжался по своему усмотрению. По версии обвинения, такие действия продолжались и после расторжения сторонами договора. В результате потерпевшему был причинен ущерб на сумму более 17,5 млн руб.
Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя и оставил Россе под арестом еще на шесть месяцев.
Россе рассказал, что, находясь в следственном изоляторе, он написал певцу письмо с извинениями.
6 марта Басманный суд Москвы отправил под стражу Россе за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав). Он сотрудничал с Газмановым на протяжении 14 лет, в том числе как продюсер клипов на военную тематику. По данным защиты, в материалах дела есть подписанное Газмановым соглашение о расторжении контракта от 31 января 2024 г., где стороны подтвердили отсутствие взаимных претензий, включая финансовые. Однако претензии к Россе возникли спустя несколько месяцев после подписания этого документа.