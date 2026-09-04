Экс-продюсеру Газманова продлили арест на шесть месяцев

6 марта Басманный суд Москвы отправил под стражу Россе за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав). Он сотрудничал с Газмановым на протяжении 14 лет, в том числе как продюсер клипов на военную тематику. По данным защиты, в материалах дела есть подписанное Газмановым соглашение о расторжении контракта от 31 января 2024 г., где стороны подтвердили отсутствие взаимных претензий, включая финансовые. Однако претензии к Россе возникли спустя несколько месяцев после подписания этого документа.