Суд оправдал основателя IT-компании iSpring Ускова по делу о мошенничестве
Директора по стратегии ООО «Ричмедиа» (юрлицо iSpring) Юрия Ускова оправдали по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в Telegram-канале группы поддержки бизнесмена.
«Сегодня, на заседании Верхновного Суда Республики Марий Эл Юрий Усков был полностью оправдан. Приговор вступил в силу», – говорится в сообщении.
Ускова задержали в феврале 2025 г. по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщалось, в тот же день в офисе iSpring прошли обыски. Правоохранительные органы уточняли, что задержание произведено в рамках уголовного дела о мошенничестве, связанном с приобретением муниципальных земельных участков по заниженной цене.
В материалах расследования говорилось о двух участках в деревне Ивановка Оршанского района площадью 2600 и 1200 кв. м. В период следствия Усков находился под запретом определенных действий и домашним арестом.