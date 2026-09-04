Суд оправдал основателя IT-компании iSpring Ускова по делу о мошенничестве

Ускова задержали в феврале 2025 г. по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщалось, в тот же день в офисе iSpring прошли обыски. Правоохранительные органы уточняли, что задержание произведено в рамках уголовного дела о мошенничестве, связанном с приобретением муниципальных земельных участков по заниженной цене.