Путин предложил объединить программы патриотического туризма на одном ресурсе
Президент РФ Владимир Путин предложил объединить все государственные и региональные общественные программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе. Об этом президент сказал на заседании всероссийского оргкомитета «Победа».
«Будет правильно объединить все государственные и региональные общественные программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе, чтобы людям было удобно выбрать маршрут с учетом своих возможностей и интересов, состава групп», – сказал Путин.
По его словам, на таком ресурсе также можно будет разместить информацию о том, как добраться до места, где остановиться и где организовать питание для детей. Кроме того, там можно будет подобрать профессиональных экскурсоводов.
4 августа премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» в 10 российских регионах планируется создать 12 круглогодичных курортов. По словам главы правительства, государство использует комплекс мер поддержки для реализации туристических проектов, включая программу льготного кредитования. Мишустин уточнил, что в России строится 300 гостиниц и многофункциональных комплексов, а также 40 круглогодичных объектов (аквапарки, парки развлечений, горнолыжные курорты).