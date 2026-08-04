Мишустин: в 10 регионах России построят 12 круглогодичных курортов

По данным аналитического центра «Чек индекс», россияне в июне стали чаще тратить деньги на отдых и досуг внутри своих регионов. Наиболее заметный рост зафиксирован в сегменте спа-центров и акватермальных комплексов. Медианный чек достиг 4019 руб., что на 13% выше показателя июня 2025 г., а число покупок увеличилось на 19%. В спортивных центрах и фитнес-клубах медианный чек составил 3935 руб., прибавив 9% в годовом выражении, при этом количество покупок выросло на 10%. В семейных местах отдыха и детских развлекательных центрах медианный чек увеличился до 1488 руб., что на 10% больше, чем годом ранее, а число покупок выросло на 13%.