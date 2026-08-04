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Мишустин: в 10 регионах России построят 12 круглогодичных курортов

Ведомости

В рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» в 10 российских регионах планируется создать 12 круглогодичных курортов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании, посвященном развитию туризма.

По словам главы правительства, государство использует комплекс мер поддержки для реализации туристических проектов, включая программу льготного кредитования. Мишустин уточнил, что в России строится 300 гостиниц и многофункциональных комплексов, а также 40 круглогодичных объектов (аквапарки, парки развлечений, горнолыжные курорты).

Общий объем инвестиций в создаваемые туристические объекты превышает 1,5 трлн руб. Из этой суммы около 1 трлн руб. приходится на портфель кредитов с государственной поддержкой, отметил премьер-министр.

По данным аналитического центра «Чек индекс», россияне в июне стали чаще тратить деньги на отдых и досуг внутри своих регионов. Наиболее заметный рост зафиксирован в сегменте спа-центров и акватермальных комплексов. Медианный чек достиг 4019 руб., что на 13% выше показателя июня 2025 г., а число покупок увеличилось на 19%. В спортивных центрах и фитнес-клубах медианный чек составил 3935 руб., прибавив 9% в годовом выражении, при этом количество покупок выросло на 10%. В семейных местах отдыха и детских развлекательных центрах медианный чек увеличился до 1488 руб., что на 10% больше, чем годом ранее, а число покупок выросло на 13%.

При этом, как отмечал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин, спрос на внутренний туризм в России в первом полугодии 2026 г. сократился на 3% год к году до 40,1 млн поездок.

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