Лето в России стало самым теплым с 1891 года

Лето 2026 г. в России стало самым теплым за всю историю регулярных метеонаблюдений, которые ведутся с 1891 г. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Экстремально высокие температуры фиксировались преимущественно на Урале и в Сибири. При этом в европейской части страны и на Дальнем Востоке температурные показатели в среднем оставались близкими к климатической норме. Для азиатской территории России, а также отдельно для Урала и Сибири прошедший сезон также стал самым жарким в метеорологической летописи.