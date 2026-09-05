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Главная / Общество /

Лето в России стало самым теплым с 1891 года

Ася Султанова

Лето 2026 г. в России стало самым теплым за всю историю регулярных метеонаблюдений, которые ведутся с 1891 г. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Экстремально высокие температуры фиксировались преимущественно на Урале и в Сибири. При этом в европейской части страны и на Дальнем Востоке температурные показатели в среднем оставались близкими к климатической норме. Для азиатской территории России, а также отдельно для Урала и Сибири прошедший сезон также стал самым жарким в метеорологической летописи.

При этом столичные регионы не испытали экстремальной жары. В Москве и Санкт-Петербурге сезон оказался близким к норме с небольшим превышением в 0,7 градуса и 0,6 градуса соответственно.

Летом 2026 г. Европа столкнулась с аномальной жарой. По данным Службы по изменению климата Copernicus, июнь стал самым жарким в Западной Европе за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха в регионе в июне составила 20,74 градуса по Цельсию – это на 3,06 градуса выше климатической нормы. Прямыми последствиями стали рекордная засуха и пожары. Жара вызвала и избыточную смертность.

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