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Космонавт-испытатель Зубрицкий получил звание Героя России

Ася Султанова

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации и звания «Летчик-космонавт РФ» Алексею Зубрицкому. Текст указа опубликован на портале официальный правовых актов.

В документе отмечается, что оба звания Зубрицкий получил за мужество и героизм, проявленные при длительном полете в составе экипажа МКС.

В декабре 2025 г. российские космонавты Сергей Рыжиков и Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля «Союз МС-27». Экипаж жил и работал на Международной космической станции (МКС) с апреля 2025 г. Космонавты занимались научными экспериментами, встречали корабли, выходили в открытый космос, а также делились снимками Земли.

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