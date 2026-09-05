Космонавт-испытатель Зубрицкий получил звание Героя России
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации и звания «Летчик-космонавт РФ» Алексею Зубрицкому. Текст указа опубликован на портале официальный правовых актов.
В документе отмечается, что оба звания Зубрицкий получил за мужество и героизм, проявленные при длительном полете в составе экипажа МКС.
В декабре 2025 г. российские космонавты Сергей Рыжиков и Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля «Союз МС-27». Экипаж жил и работал на Международной космической станции (МКС) с апреля 2025 г. Космонавты занимались научными экспериментами, встречали корабли, выходили в открытый космос, а также делились снимками Земли.