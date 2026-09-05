Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста России
Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста России певцу, артисту, композитору Михаилу Шуфутинскому. Текст указа опубликован на портале официальный правовых актов.
Как сообщили «Ведомостям» в музыкальном лейбле S&P Digital, совместный трек Егора Крида и Михаила Шуфутинского «3-е сентября» в эту же дату пятый год подряд собирает рекордные прослушивания. По сравнению с 2 сентября, число прослушиваний увеличилось на 400,6%.
Как отметили в лейбле, пиковый интерес к песне наблюдается ежегодно с момента ее выхода. В год выхода песни, в 2022 г., количество ее прослушиваний 3 сентября выросло на 67,4%. В 2023 г. – на 200,9%, в 2024-м – на 325,7%, в 2025 г. – на 275,4%.
Долгие годы «3-е сентября» оставалась популярным хитом о расставании, но обрела вторую жизнь в интернете – как культовый мем. Ежегодно русскоязычные пользователи «переворачивают календарь», а сам артист выступает с концертами, приуроченными к этому дня.
Оригинальная композиция на текст Игоря Николаева и музыку Игоря Крутого была выпущена в 1993 г. Шуфутинский выступил ее исполнителем, и в 1994 г. песня вошла в его альбом «Гуляй, душа!».