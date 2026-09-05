Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста России

Как отметили в лейбле, пиковый интерес к песне наблюдается ежегодно с момента ее выхода. В год выхода песни, в 2022 г., количество ее прослушиваний 3 сентября выросло на 67,4%. В 2023 г. – на 200,9%, в 2024-м – на 325,7%, в 2025 г. – на 275,4%.