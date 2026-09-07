Грузовой самолет Amazon вылетел за пределы полосы в Майами, погибли пять человек

Инцидент произошел около 14:00 по местному времени (21:00 мск) 6 сентября после прибытия из международного аэропорта имени Луиса Муньоса Марина в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. Согласно данным пожарно-спасательной службы округа Майами-Дейд, самолет врезался в несколько автомобилей рядом с аэропортом. Несколько человек оказались заблокированы внутри. На месте работали 60 пожарных расчетов.