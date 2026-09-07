Грузовой самолет Amazon вылетел за пределы полосы в Майами, погибли пять человек
Как минимум пять человек погибли, после того, как грузовой самолет Boeing 767-300 авиакомпании 21 Air выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Майами и загорелся. Еще столько же были ранены, сообщает Bloomberg.
Инцидент произошел около 14:00 по местному времени (21:00 мск) 6 сентября после прибытия из международного аэропорта имени Луиса Муньоса Марина в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. Согласно данным пожарно-спасательной службы округа Майами-Дейд, самолет врезался в несколько автомобилей рядом с аэропортом. Несколько человек оказались заблокированы внутри. На месте работали 60 пожарных расчетов.
Трое из пяти пострадавших находятся в критическом состоянии, сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава.
6 сентября Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщало, что аэропорт Майами прекратил принимать рейсы, когда Boeing 767-300 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На хвосте самолета нанесен логотип Amazon.