Врачи получают за наставничество от 5000 до 10 000 рублей в месяц

По мнению председателя профсоюза, такой подход неправилен. Несмотря на то что, к примеру, в Москве жить дороже, чем в Ивановской области, оплата труда за одинаковую работу в разных субъектах РФ должна различаться на проценты, а не в разы. В связи с этим, помимо наставничества, самая важная тема – выравнивание зарплат по стране. Поэтому будет разрабатываться новая, общая система оплаты труда медработников, сообщил Домников.