Врачи получают за наставничество от 5000 до 10 000 рублей в месяц
Наставничество молодых врачей оплачивается от 5000 до 10 000 руб. в месяц, сообщил «Ведомостям» председатель Профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников.
По его словам, в основном, медорганизации не сопротивляются таким изменениям и прописывают оплату наставничества в локальных нормативных актах. В зависимости от того, сколько учреждение может выделить на эти цели, сумма составляет где-то 5000 руб. в месяц, а где-то – 10 000 руб.
«Одинаковой повсеместно оплата труда наставников не будет: от региона к региону различается и размер заработной платы – порой в три-четыре раза», – объяснил Домников.
По мнению председателя профсоюза, такой подход неправилен. Несмотря на то что, к примеру, в Москве жить дороже, чем в Ивановской области, оплата труда за одинаковую работу в разных субъектах РФ должна различаться на проценты, а не в разы. В связи с этим, помимо наставничества, самая важная тема – выравнивание зарплат по стране. Поэтому будет разрабатываться новая, общая система оплаты труда медработников, сообщил Домников.
В 2025 г. министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что российское здравоохранение нуждается в кадрах. По его словам, в стране не хватает около 23 000 врачей и 64 000 средних медработников.