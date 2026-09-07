Профсоюз предложил выводить врачебные ошибки из-под уголовного преследования
Врач не должен подвергаться уголовному преследованию в случае ошибки, иначе медработники перестанут рисковать. Кроме того, необходимо подключать к рассмотрению дел по врачебным ошибкам медицинское сообщество, заявил «Ведомостям» председатель Профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников.
«Представьте: хирург стоит перед выбором – делать операцию или нет. Если он проведет вмешательство и пациент умрет, начнутся судебные разбирательства. Будет ли он рисковать? Или соберет консилиум, и все скажут: «Это слишком рискованно». А ведь человек мог бы и выжить. Таким образом, смертей станет только больше», – отметил он.
Домников подчеркнул, что не имеет в виду злонамеренность, которая обязательно должна быть наказана. Но, по его мнению, судам общей юрисдикции следуют обращаться к профессионалам, чтобы определить, фатальной была ошибка врача или нет. Есть много общественных профессиональных организаций, которые со временем станут саморегулируемыми и будут самостоятельно оценивать качество работы каждого доктора. Домников обратил внимание, что такая практика есть во многих государствах.
В марте «Ведомости» писали со ссылкой на исследование отношения врачей к цифровым технологиям в медицине, опубликованном в международном научном журнале Journal of Participatory Medicine, что, по мнению 25% российских врачей, цифровую трансформацию здравоохранения тормозит боязнь медработников принять ошибочное решение при использовании технологий. Столько же специалистов указывают на отсутствие необходимой технической базы, а 24% из них сомневаются в стабильной работе цифровых решений.