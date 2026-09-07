Профсоюз предложил выводить врачебные ошибки из-под уголовного преследования

Домников подчеркнул, что не имеет в виду злонамеренность, которая обязательно должна быть наказана. Но, по его мнению, судам общей юрисдикции следуют обращаться к профессионалам, чтобы определить, фатальной была ошибка врача или нет. Есть много общественных профессиональных организаций, которые со временем станут саморегулируемыми и будут самостоятельно оценивать качество работы каждого доктора. Домников обратил внимание, что такая практика есть во многих государствах.