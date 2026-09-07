Посольство РФ во Вьетнаме работает над ситуацией с задержкой рейса в Москву

6 сентября международный аэропорт Нгурах-Рай на Бали отменил более десятка рейсов на остров и с острова из-за усиления вулканической активности на горе Анак-Кракатау. Также извержение вулкана привело к отмене рейсов в главном аэропорту Джакарты. Были приостановлены учебные занятия в школах, а также рыбная ловля.