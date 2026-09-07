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Посольство РФ во Вьетнаме работает над ситуацией с задержкой рейса в Москву

Сергей Пахомов
Bao Menglong / Unsplash
Bao Menglong / Unsplash

Посольство РФ во Вьетнаме работает над разрешением ситуации с задержкой рейса из Ханоя в Москву, из-за которой сотни граждан России не могут вылететь домой. Об этом дипмиссия сообщила ТАСС.

«Посольство в курсе ситуации и находится в контакте с компетентными вьетнамскими ведомствами для скорейшего ее разрешения», – отметил представитель посольства.

6 сентября международный аэропорт Нгурах-Рай на Бали отменил более десятка рейсов на остров и с острова из-за усиления вулканической активности на горе Анак-Кракатау. Также извержение вулкана привело к отмене рейсов в главном аэропорту Джакарты. Были приостановлены учебные занятия в школах, а также рыбная ловля.

2 сентября авиакомпания Pegasus отменила шесть рейсов в московский аэропорт «Внуково» и столько же – из авиагавани. Pegasus предложила пассажирам отмененных рейсов переоформить билеты на другие рейсы после 2 сентября или вернуть деньги. Как отметили в аэропорту, другие авиакомпании продолжают совершать рейсы из Турции.

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