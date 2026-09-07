Замглавы Союза журналистов Вишневецкого похоронили на Троекуровском кладбище
Секретарь Союза журналистов России (СЖР), зампредседателя СЖР Алексей Вишневецкий был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости».
Церемония прощания с журналистом прошла в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Проститься с Вишневецким пришли родные, друзья и коллеги, в том числе председатель СЖР Владимир Соловьев и главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев. Вишневецкий похоронен в одном ряду с экс-главой департамента Африки МИД России Валерием Уткиным, министром морского флота СССР Юрием Вольмером, писателем Валерием Поволяевым.
4 сентября Соловьев сообщил о смерти Вишневецкого. Он скончался на 61-м году жизни. По словам Соловьева, предварительно, смерть произошла в результате инфаркта.
Вишневецкий был зампредседателя Союза журналистов России с 1 декабря 2017 г. В 2026 г. указом президента РФ ему было присвоено звание заслуженного журналиста России.