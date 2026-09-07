Суд отправил топ-менеджеров «Пикета» в колонию из-за бракованных бронежилетов

«Назначить Антоновой Виктории наказание в виде лишения свободы на срок десять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб. Назначить Кальченко Михаилу срок наказания в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 900 000 руб.», – сказал судья.