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Суд отправил топ-менеджеров «Пикета» в колонию из-за бракованных бронежилетов

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Мещанский суд Москвы приговорил финдиректора ГК «Пикет» Викторию Антонову и начальника службы безопасности компании Михаила Кальченко к лишению свободы сроком на 10 и семь лет соответственно, сообщил ТАСС. Они признаны виновными в поставках в войска некачественных бронежилетов.

«Назначить Антоновой Виктории наказание в виде лишения свободы на срок десять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб. Назначить Кальченко Михаилу срок наказания в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 900 000 руб.», – сказал судья.

Также суд обязал взыскать 2,4 млрд руб. в пользу Минобороны РФ с Антоновой, Кальченко и генерального директора ГК «Пикет» Андрея Есипова за моральный ущерб. Кроме того, суд сохранил арест на брендовые сумки Антоновой, а также земельный участок и автомобиль Кальченко.

В прошлом году суд приговорил генерального директора ГК «Пикет» Андрея Есипова к восьми годам лишения свободы по делу о бракованных бронежилетах.

Согласно материалам следствия, компания передала армии России не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствовали требованиям.

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