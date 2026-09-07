Суд отправил топ-менеджеров «Пикета» в колонию из-за бракованных бронежилетов
Мещанский суд Москвы приговорил финдиректора ГК «Пикет» Викторию Антонову и начальника службы безопасности компании Михаила Кальченко к лишению свободы сроком на 10 и семь лет соответственно, сообщил ТАСС. Они признаны виновными в поставках в войска некачественных бронежилетов.
«Назначить Антоновой Виктории наказание в виде лишения свободы на срок десять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб. Назначить Кальченко Михаилу срок наказания в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 900 000 руб.», – сказал судья.
Также суд обязал взыскать 2,4 млрд руб. в пользу Минобороны РФ с Антоновой, Кальченко и генерального директора ГК «Пикет» Андрея Есипова за моральный ущерб. Кроме того, суд сохранил арест на брендовые сумки Антоновой, а также земельный участок и автомобиль Кальченко.
В прошлом году суд приговорил генерального директора ГК «Пикет» Андрея Есипова к восьми годам лишения свободы по делу о бракованных бронежилетах.
Согласно материалам следствия, компания передала армии России не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствовали требованиям.