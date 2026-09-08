СК задержал гражданина Молдавии за покушение на военного в Саратовской области

Согласно данным следствия, весной 2026 г. он согласился совершить убийство за $70 000. Он прошел обучение на Украине и прибыл в Россию транзитом. Молдаванин получил инструкции через Telegram, отследил жертву и попытался ее убить. На допросе он дал показания. Следствие будет ходатайствовать об аресте.‍