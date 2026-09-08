СК задержал гражданина Молдавии за покушение на военного в Саратовской области
Сотрудники Следственного комитета (СК) России по Саратовской области задержали 21-летнего гражданина Молдавии, подозреваемого в покушении на убийство российского военнослужащего в Энгельсском районе Саратовской области, а также в незаконном обороте оружия. Об этом сообщила официальный представитель центрального ведомства Светала Петренко.
По ее словам, 3 сентября в поселке Пробуждение задержанный не менее шести раз выстрелил в потерпевшего, который выжил. Совместно с сотрудниками региональных подразделений ФСБ и МВД России следователи СК РФ задержали молдаванина в Астраханской области.
Согласно данным следствия, весной 2026 г. он согласился совершить убийство за $70 000. Он прошел обучение на Украине и прибыл в Россию транзитом. Молдаванин получил инструкции через Telegram, отследил жертву и попытался ее убить. На допросе он дал показания. Следствие будет ходатайствовать об аресте.
О том, что мужчина стрелял в военнослужащего в Саратовской области, региональный СК России сообщил 3 сентября. Тогда отмечалось, что пострадавшего госпитализировали, ему оказывается медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 с. 105 УК РФ (покушение на убийство), а также ч. 1 с. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).