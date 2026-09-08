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Правительство включило антидроновые ружья в спецсредства сотрудников почты

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Правительство России включило средства противодействия беспилотникам в перечень служебных и специальных средств, которыми могут обеспечиваться работники организаций федеральной почтовой связи. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на портале правовой информации.

Изменения внесены в постановление правительства от 26 января 2005 г. № 38, регулирующее обеспечение работников федеральной почты служебным и гражданским оружием, патронами и специальными средствами. Новая редакция расширяет перечень оборудования, доступного для оснащения почтовых организаций.

В документ добавлен пункт о специальных технических средствах противодействия беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам. В перечень также вошли средства для противодействия беспилотным транспортным средствам и другим автоматизированным беспилотным комплексам.

12 августа «Ведомости» со ссылкой на данные «Тендерплана» сообщали о резком росте спроса коммерческих компаний на антидроновые системы. Объем закупок средств защиты от БПЛА в первом полугодии 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом годом ранее вырос в 6,6 раза и достиг 441,3 млн руб. Особенно заметно число закупок увеличилось после поручения Путина проработать меры защиты предприятий от атак беспилотников.

26 мая президент России Владимир Путин поручил администрации президента и правительству проработать совместно с бизнесом предложения по защите предприятий от атак БПЛА, говорил журналистам глава РСПП Александр Шохин

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