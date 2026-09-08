Правительство включило антидроновые ружья в спецсредства сотрудников почты

12 августа «Ведомости» со ссылкой на данные «Тендерплана» сообщали о резком росте спроса коммерческих компаний на антидроновые системы. Объем закупок средств защиты от БПЛА в первом полугодии 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом годом ранее вырос в 6,6 раза и достиг 441,3 млн руб. Особенно заметно число закупок увеличилось после поручения Путина проработать меры защиты предприятий от атак беспилотников.