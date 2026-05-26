ROSN391,1+1,01%CNY Бирж.10,469-1,3%IMOEX2 580,25-0,69%RTSI1 134,17-0,86%RGBI118,86-0,21%RGBITR781,47-0,17%
Главная / Политика /

Путин поручил проработать предложения бизнеса по защите от террористических атак

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил профильным ведомствам проработать инициативы крупного бизнеса по противодействию террористическим атакам. Об этом журналистам сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, передает «РИА Новости».

По его словам, поручение уже дано, однако с момента его выдачи прошло недостаточно времени для получения конкретных результатов. Он отметил, что предложения бизнеса направлены на создание эффективной системы координации между государством и предприятиями для защиты объектов от различных угроз. Речь идет как о мерах пассивной безопасности, так и об активном противодействии атакам.

Среди инициатив, по словам главы РСПП, рассматриваются технологии раннего обнаружения маршрутов беспилотников, а также использование современных средств защиты, включая лазерные системы.

Шохин добавил, что бизнес рассчитывает на скорое мирное урегулирование текущих конфликтов, однако считает необходимым заранее отработать механизмы взаимодействия, включая организационные, финансовые и мобилизационные меры реагирования на возможные угрозы.

26 мая Путин провел встречу с Шохиным, на которой предложил ему занять пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в России. Президент уточнил, что институт уполномоченного останется. Во время встречи Шохин предложил российскому лидеру создать автономную некоммерческую организацию вместо аппаратов уполномоченного по правам предпринимателей.

