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Главная / Общество /

Два человека погибли и один пострадал при атаке БПЛА на Крым

Ксения Наумчик
Ведомости
Ведомости

Два человека погибли и еще один пострадал в результате атаки украинских беспилотников на Симферопольский район Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Глава Крыма выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему. Он отметил, что произошедшее стало очередной атакой на территорию республики.

Аксенов также сказал, что власти окажут необходимую помощь семьям людей, пострадавших в результате атаки.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил о более 40 погибших за неделю в результате украинских атак на территории России. С 31 августа по 6 сентября при атаках ВСУ пострадали 312 мирных жителей. Из них 266 человек были ранены, в том числе 13 детей. Еще 46 человек погибли, включая двух детей. Всего за семь дней украинские вооруженные формирования выпустили по гражданским объектам на территории России не менее 6650 боеприпасов.

В ночь на 8 сентября силы ПВО ликвидировали 384 украинских беспилотника над 16 регионами России и акваторией Черного моря.

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