Два человека погибли и один пострадал при атаке БПЛА на Крым
Два человека погибли и еще один пострадал в результате атаки украинских беспилотников на Симферопольский район Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Глава Крыма выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему. Он отметил, что произошедшее стало очередной атакой на территорию республики.
Аксенов также сказал, что власти окажут необходимую помощь семьям людей, пострадавших в результате атаки.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил о более 40 погибших за неделю в результате украинских атак на территории России. С 31 августа по 6 сентября при атаках ВСУ пострадали 312 мирных жителей. Из них 266 человек были ранены, в том числе 13 детей. Еще 46 человек погибли, включая двух детей. Всего за семь дней украинские вооруженные формирования выпустили по гражданским объектам на территории России не менее 6650 боеприпасов.
В ночь на 8 сентября силы ПВО ликвидировали 384 украинских беспилотника над 16 регионами России и акваторией Черного моря.