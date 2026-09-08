Два человека погибли и один пострадал при атаке БПЛА на Крым

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил о более 40 погибших за неделю в результате украинских атак на территории России. С 31 августа по 6 сентября при атаках ВСУ пострадали 312 мирных жителей. Из них 266 человек были ранены, в том числе 13 детей. Еще 46 человек погибли, включая двух детей. Всего за семь дней украинские вооруженные формирования выпустили по гражданским объектам на территории России не менее 6650 боеприпасов.