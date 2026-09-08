МВД пресекло работу Telegram-канала с продажей персональных данных
Сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России пресекли работу Telegram-канала, продающего персональные данные из баз операторов связи, кредитных организации и госорганов. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Предполагаемого организатора задержали. При обысках у него изъяли смартфоны, ноутбук, деньги и криптовалюту. Фигурант признал вину, дал показания и ключи доступа к устройствам. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Сообщники задержанного, выступавшие в роли дропов, вербовщиков и кураторов, а также лица, которые занимались выгрузкой данных из информационных систем, были задержаны в 2023-2025 гг. и привлечены к уголовной ответственности. Мероприятия по задержанию предполагаемого организатора проходили в рамках расследования уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну), ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) и ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
В июле МВД России возбудило пять уголовных дел против интернет-площадок, занимавшихся незаконной продажей персональных данных граждан. Расследование ведется по ст. 272.1 УК РФ.