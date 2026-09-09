При атаке БПЛА три предприятия Новороссийска получили повреждения
В Новороссийске Краснодарского края зафиксированы повреждения трех предприятий после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко во время обхода территорий.
По его данным, также повреждены восемь многоквартирных домов и православный храм. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидации последствий атаки создан оперативный штаб, который координирует работу городских служб.
Кравченко отметил, что специалисты обследуют территории и проверяют их на наличие фрагментов беспилотников, одновременно начинаются обходы поврежденных домов. По каждому адресу планируется составить акт оценки ущерба для последующих региональных и муниципальных выплат.
Кроме того, поврежден водопровод на улице Магистральной, его восстановлением занимаются сотрудники МУП «Водоканал». На нескольких улицах нарушена троллейбусная контактная сеть, из-за чего движение затруднено.
В окрестностях Новороссийска также продолжаются работы по ликвидации пожаров в лесных массивах.
Кравченко также сообщил о 17 пострадавших, которые остаются в больнице, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. В детских садах № 10 и № 22 выбиты стеклопакеты, дети остаются дома, решение о работе учреждений будет принято дополнительно. Снова пострадала школа № 15, где шли восстановительные работы после предыдущей атаки. Серьезные разрушения получила поликлиника № 2.
Ночью 9 сентября Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В Новороссийске погибли четыре человека, в том числе ребенок. 29 жителей пострадали, состояние троих из них оценивается как тяжелое, сообщал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Атаке также подверглась Анапа. Обошлось без пострадавших. По словам мэра Светланы Масловой, ночью при падении обломков БПЛА загорелся лесной массив заповедника на Большом Утрише. Пламя охватило 1 га, на месте работают около 20 человек и пять единиц техники.