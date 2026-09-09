При атаке БПЛА три предприятия Новороссийска получили повреждения

Ночью 9 сентября Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В Новороссийске погибли четыре человека, в том числе ребенок. 29 жителей пострадали, состояние троих из них оценивается как тяжелое, сообщал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Атаке также подверглась Анапа. Обошлось без пострадавших. По словам мэра Светланы Масловой, ночью при падении обломков БПЛА загорелся лесной массив заповедника на Большом Утрише. Пламя охватило 1 га, на месте работают около 20 человек и пять единиц техники.