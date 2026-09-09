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Суд приговорил бывшего главного кадровика Минобороны к 12 годам колонии

Сергей Пахомов

Суд приговорил бывшего начальника управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова к 12 годам колонии строгого режима по делу о взятке на сумму больше 80 млн руб.

Также судья назначил Кузнецову штраф в размере 125,349 млн руб. и запретил занимать руководящие должности на протяжении шести лет. Помимо этого решением суда обвиняемый лишен звания «генерал-лейтенант запаса» и правительственных наград. Его участок и жилой дом в Краснодарском крае обратили в доход государства. Арест на имущество Кузнецова сохранится до полной выплаты назначенного ему штрафа.

14 октября 2025 г. имущество и активы обвиняемого генерала арестовали. общая стоимость арестованного имущества и активов равна примерно 500 млн руб. Сам Кузнецов был арестован в мае 2024 г. Следствие полагает, что он получил взятку от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна за содействие в заключении госконтрактов на 372 млн руб.

13 октября предыдущего года Кузнецов обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину. В нем он назвал себя невиновным, добросовестным, честным человеком.

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