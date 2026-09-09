Защита намерена обжаловать приговор бывшему главному кадровику Минобороны

9 сентября суд приговорил Кузнецова к 12 годам колонии строгого режима по делу о взятке на сумму больше 80 млн руб. Также ему назначили штраф в размере 125,349 млн руб. и запретили занимать руководящие должности на протяжении шести лет. Помимо этого решением суда обвиняемый лишен звания «генерал-лейтенант запаса» и правительственных наград. Его участок и жилой дом в Краснодарском крае обратили в доход государства. Арест на имущество Кузнецова сохранится до полной выплаты назначенного ему штрафа.