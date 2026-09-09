Защита намерена обжаловать приговор бывшему главному кадровику Минобороны
Приговор бывшему начальнику управления кадров Минобороны России Юрию Кузнецову будет обжалован. Об этом «Ведомостям» сообщил адвокат Михаил Карапетян, который защищает второго фигуранта дела, предпринимателя Леву Мартиросяна.
«Мы будем его обжаловать дальше, нам ничего не остается и согласиться с данным приговором также мы не можем», – заявил адвокат.
По его словам, приговор лишен оснований, поскольку доказательств взятки на суде представлено не было. Карапетян отметил, что между обвиняемыми «все было оформлено должным образом» и перехода права собственности от Мартиросяна к Кузнецову не зафиксировано.
Адвокат оценил шанс оспаривания приговора как высокий. Карапетян считает, что решение суда и мнение гособвинения основаны на предположениях. «Любой приговор основан на доказательствах, полученных в ходе следствия <...> Но здесь-то мы не видим ни одного доказательства», – отметил Карапетян.
9 сентября суд приговорил Кузнецова к 12 годам колонии строгого режима по делу о взятке на сумму больше 80 млн руб. Также ему назначили штраф в размере 125,349 млн руб. и запретили занимать руководящие должности на протяжении шести лет. Помимо этого решением суда обвиняемый лишен звания «генерал-лейтенант запаса» и правительственных наград. Его участок и жилой дом в Краснодарском крае обратили в доход государства. Арест на имущество Кузнецова сохранится до полной выплаты назначенного ему штрафа.
14 октября 2025 г. имущество и активы обвиняемого генерала арестовали, их общая стоимость равна примерно 500 млн руб. Сам Кузнецов был арестован в мае 2024 г. Следствие полагает, что он получил взятку от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна за содействие в заключении госконтрактов на 372 млн руб.