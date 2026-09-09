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Суд признал законным штраф рэперу Лигалайзу за нарушение закона об иноагентах

Татьяна Мозолевская
Владимир Гердо/ТАСС
Владимир Гердо/ТАСС

Московский городской суд признал законным привлечение к административной ответственности рэп-исполнителя Андрея Меньшикова, более известного под псевдонимом Лигалайз (считается в России иноагентом). Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Апелляционная инстанция оставила в силе постановление Таганского районного суда Москвы от 25 ноября 2026 г. Меньшикову был назначен штраф в размере 45 000 руб. за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

20 августа столичная прокуратура инициировала запрос о возбуждении уголовного дела в отношении Лигалайза. По версии обвинения, Меньшиков был дважды привлечен к административной ответственности за отсутствие иноагентской плашки в публикациях.

Прокуратура просит возбудить дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Максимальное наказание по этой части – два года лишения свободы.

Минюст внес Меньшикова в свой реестр иностранных агентов в декабре 2024 г. По данным министерства, рэпер распространял фейки о решениях российских органов власти и проводимой ими политике.

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