Ведерников: Псковская область приняла более 10 000 соотечественников с 2024 года

10 сентября Путин провел встречу с первым замминистра внутренних дел – начальником Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД Андреем Кикотем, который доложил о реализации миграционной политики за полтора года. В страну ежегодно прибывает около 9 млн иностранцев, в моменте находятся 6–6,5 млн человек. Из них около 3 млн – трудовые мигранты, 1,7 млн – члены семей, 1 млн – иные категории (туризм, образование, частные поездки). Доля легальной трудовой миграции выросла до 50%.