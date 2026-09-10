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Ведерников: Псковская область приняла более 10 000 соотечественников с 2024 года

Ксения Наумчик
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Более 10 000 соотечественников из разных стран переехали в Псковскую область с 2024 г. Об этом на встрече губернатор региона Михаил Ведерников заявил президенту России Владимиру Путину.

По его словам, Псковская область первой в стране создала институт уполномоченного по работе с соотечественниками и специализированный центр, действующий по принципу «одного окна». С 2024 г. свыше 10 000 человек из разных государств приехали в регион для получения вида на жительство и российского гражданства.

Губернатор также рассказал, что лично вручил несколько десятков российских паспортов, в том числе ветеранам. Он отметил, что некоторые из них оказываются за пределами стран проживания, после чего принимают решение остаться в Псковской области.

10 сентября Путин провел встречу с первым замминистра внутренних дел – начальником Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД Андреем Кикотем, который доложил о реализации миграционной политики за полтора года. В страну ежегодно прибывает около 9 млн иностранцев, в моменте находятся 6–6,5 млн человек. Из них около 3 млн – трудовые мигранты, 1,7 млн – члены семей, 1 млн – иные категории (туризм, образование, частные поездки). Доля легальной трудовой миграции выросла до 50%.

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