Суд отклонил иск AstraZeneca к «Герофарме» по препарату от диабета
Арбитражный суд Москвы отказал шведской фармацевтической компании AstraZeneca в иске к «Герофарме» и «АЗТ Фарма К.Б.». Компания добивалась запрета на производство и ввод в оборот препарата «Флодапи», утверждая, что при его создании был нарушен ее патент. Об этом следует из материалов суда, с которыми ознакомилось «РИА Новости».
Иск AstraZeneca поступил в суд в декабре 2025 г. Помимо запрета на производство и обращение препарата компания просила признать использование ее патента ответчиками, а также запретить действия, связанные с регистрацией в России предельных отпускных цен на «Флодапи».
Кроме того, истец требовал изъять и уничтожить экземпляры препарата. Суд первой инстанции отклонил заявленные AstraZeneca требования в полном объеме.
В конце июня «Ведомости» писали, что Ассоциация фармпроизводителей Евразийского экономического союза попросила правительство устранить препятствия для получения преференций при госзакупках российских препаратов полного цикла из перечня стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС). Письмо председатель правления ассоциации Алексей Кедрин 18 июня направил премьер-министру Михаилу Мишустину.
С 1 июля фармкомпании могут претендовать на получение 30%-ной ценовой преференции или на использование углубленного правила «второй лишний» на госторгах только при подтверждении через систему «Честный знак» полного цикла производства минимум одной серии препарата, напоминалось в письме. Члены делового объединения считали, что к моменту запуска новой системы поддержки отечественных фармкомпаний преобладающая часть поставщиков исходного сырья и материалов, необходимых для выпуска фармсубстанций, не смогут подключиться к системе прослеживаемости.
3 июня «Ведомости» писали, что совокупная выручка крупнейших производителей лекарств, а также медицинских материалов, изделий и оборудования на российском рынке превысила в 2025 г. 3,5 трлн руб. Среди них около 315 российских и иностранных компаний с выручкой от 1 млрд руб. В 2019 г. их совокупная выручка была 1,66 трлн руб., т. е. за последние шесть лет она удвоилась в номинальном выражении, а с учетом инфляции выросла на треть. Российские компании опередили иностранные по реальным темпам роста в 4 раза.