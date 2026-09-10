Суд отклонил иск AstraZeneca к «Герофарме» по препарату от диабета

3 июня «Ведомости» писали, что совокупная выручка крупнейших производителей лекарств, а также медицинских материалов, изделий и оборудования на российском рынке превысила в 2025 г. 3,5 трлн руб. Среди них около 315 российских и иностранных компаний с выручкой от 1 млрд руб. В 2019 г. их совокупная выручка была 1,66 трлн руб., т. е. за последние шесть лет она удвоилась в номинальном выражении, а с учетом инфляции выросла на треть. Российские компании опередили иностранные по реальным темпам роста в 4 раза.