Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,515-0,12%RGSS0,186+0,32%MGTS1 498+0,54%IMOEX2 281,04-1,21%RTSI852,84-1,1%RGBI112,9-0,97%RGBITR769,35-0,9%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Суд приостановил работу ресторана «Frank by Баста» на 90 суток

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Мещанский суд Москвы приостановил работу ресторана сети «Frank by Баста» из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщили в официальном канале судов общей юрисдикции столицы.

В суде не уточнили, о каких конкретно нарушениях идет речь.

«Суд признал виновным ООО «Мощность» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ», – сказано в сообщении.

Суд назначил ресторану наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток.

6 августа Роскачество выявило в ряде бургеров «Frank by Баста» расхождения с заявленным составом. В продукции были обнаружены растительные компоненты, которые не были указаны в составе.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте