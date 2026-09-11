Суд приостановил работу ресторана «Frank by Баста» на 90 суток
Мещанский суд Москвы приостановил работу ресторана сети «Frank by Баста» из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщили в официальном канале судов общей юрисдикции столицы.
В суде не уточнили, о каких конкретно нарушениях идет речь.
«Суд признал виновным ООО «Мощность» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ», – сказано в сообщении.
Суд назначил ресторану наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток.
6 августа Роскачество выявило в ряде бургеров «Frank by Баста» расхождения с заявленным составом. В продукции были обнаружены растительные компоненты, которые не были указаны в составе.