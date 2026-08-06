Роскачество нашло кишечную палочку в бургерах пяти сетей ресторанов
Роскачество подвело итоги исследования бургеров, закупленных в 20 популярных ресторанах и сетях быстрого питания. Проверку не прошли семь торговых марок. В бургерах пяти из них нашли кишечную палочку. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
В бургерах сетей BB & BURGERS, «The Бык», Burger Heroes, «Бюро», Ketch up, Torro Grill, «Dostaевский» зафиксировано превышение допустимого уровня мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). В некоторых из них показатели превышают допустимые нормы более чем в 15 раз. В бургерах BB & BURGERS, «The Бык», Burger Heroes, Ketch up, Torro Grill обнаружена кишечная палочка.
«Это сигнал о том, что на предприятии могли нарушаться температурные режимы хранения сырья или готовой продукции, недостаточно тщательно проводилась санитарная обработка оборудования. А обнаружение бактерий группы кишечных палочек – прямое доказательство фекального загрязнения, то есть антисанитарии», – отмечает заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
Помимо этого эксперты выявили в ряде образцов расхождения с заявленным составом. В бургерах «Франклинс Бургер», Frank by Баста, «Щепка», BB & BURGERS, Burger Heroes и Ketch up обнаружены растительные компоненты, которые не были заявлены в составе.
Кроме того, в 10 исследуемых объектах была обнаружена ДНК курицы, хотя в составе продукции этот ингредиент не значился. Эксперты пояснили, что речь идет о «следовых» количествах продукта. Они могли попасть в бургеры из-за использования общего оборудования.
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