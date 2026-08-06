Роскачество нашло кишечную палочку в бургерах пяти сетей ресторанов

Кроме того, в 10 исследуемых объектах была обнаружена ДНК курицы, хотя в составе продукции этот ингредиент не значился. Эксперты пояснили, что речь идет о «следовых» количествах продукта. Они могли попасть в бургеры из-за использования общего оборудования.