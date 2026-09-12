В Татарстане возбудили дело после крушения самолета с двумя погибшими
В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели двух человек при крушении легкомоторного самолета. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
По версии следствия, днем 12 сентября легкомоторный самолет Cessna 172 упал в огороде частного дома в селе Шемордан. В результате погибли двое. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК на транспорте. Следствие рассматривает две версии случившегося: ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна.
Руководителю СК России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования дела.