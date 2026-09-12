В Татарстане возбудили дело после крушения самолета с двумя погибшими

В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели двух человек при крушении легкомоторного самолета. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).