Onlinetours: спрос на туры в Китай вырос в три раза за год безвизового режима

Согласно данным Пограничной службы ФСБ, турпоток из России в Китай за первое полугодие 2026 г. вырос на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув почти миллиона поездок, отмечается в сообщении. При этом из Китая в Россию приехало 226 000 туристов, что на 7% больше, чем годом ранее.