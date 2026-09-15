Onlinetours: спрос на туры в Китай вырос в три раза за год безвизового режима
Число бронирований туров в Китай за год безвизового режима выросло в 2,6 раза, рассказали «Ведомостям» аналитики сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours.
Основной спрос – 93,5% от всех бронирований – по-прежнему приходится на курорты Хайнаня и город Санья. Год назад их доля составляла 98,8%. Спрос на туры и экскурсионные программы в городах материковой части Китая вырос в 14 раз год к году. Доля направления выросла с 1,2 до 6,5%.
Чаще всего туры покупают пары – на них приходится больше 70% бронирований. Доля семейных поездок выросла с 10,4 до 14,2%. Доля одиночных путешествий, наоборот, снизилась – с 16,5 до 14,5%. Число туров на 9–11 ночей выросло в 2,4 раза, на 12 и более ночей – в 3 раза. Короткие поездки на 6–8 ночей выросли в 2,3 раза.
Согласно данным Пограничной службы ФСБ, турпоток из России в Китай за первое полугодие 2026 г. вырос на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув почти миллиона поездок, отмечается в сообщении. При этом из Китая в Россию приехало 226 000 туристов, что на 7% больше, чем годом ранее.
Безвизовый режим для туристических поездок сроком до 30 дней действует с 15 сентября 2025 г. и пока установлен до конца 2027 г. 31 августа президент России Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке заявил, что безвизовый режим могут сделать бессрочным.