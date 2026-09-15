Создатели «Леди Баг и Супер-Кота» подали иск к сети «Замания»

В июле 2026 г. «РИА Новости» писали, что Miraculous за 12 дней июня направила в арбитражные суды России 94 иска о защите интеллектуальных прав. В частности, Miraculous потребовала взыскать 30 млн руб. с петербургского ООО «Лента», управляющего одноименной торговой сетью, а также с московских компаний ООО «2Х2 Эдженси» и ООО «Р-СПБ», которые выступают соответчиками.