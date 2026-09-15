Создатели «Леди Баг и Супер-Кота» подали иск к сети «Замания»
Французская Miraculous Corp., связанная с создателями мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот», подала в московский суд иск к сети детских развлекательных центров «Замания». Компания требует 3 млн руб. за нарушение прав на интеллектуальную собственность, пишет «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие материалы.
По словам юриста Юлии Лазаревой, ответчики переработали персонажа Леди Баг и использовали его на сайте и в печатной продукции при проведении детских мероприятий. Среди ответчиков – ООО «Замания», ООО «КРК», ООО «Рэд», ООО «Семейный ресторан» и ООО «Альянс СВ». Суд начнет рассмотрение в начале ноября.
В июле 2026 г. «РИА Новости» писали, что Miraculous за 12 дней июня направила в арбитражные суды России 94 иска о защите интеллектуальных прав. В частности, Miraculous потребовала взыскать 30 млн руб. с петербургского ООО «Лента», управляющего одноименной торговой сетью, а также с московских компаний ООО «2Х2 Эдженси» и ООО «Р-СПБ», которые выступают соответчиками.
Miraculous была создана в 2024 г. студиями Mediawan и ZAG для управления франшизой мультсериала.