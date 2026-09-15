Замсекретаря Совбеза: демография – один из ключевых вызовов современности

Форум проходит в Иркутске с 15 по18 сентября. Он объединил ученых, экспертов, представителей власти и бизнеса из России, Монголии, Китая, Казахстана, Белоруссии и других стран. В программе – секции, круглые столы и неформальные дискуссии. Масленников выразил надежду, что идеи и контакты, возникшие в ходе общения, станут основой для долгосрочного сотрудничества между институтами и университетами стран-участниц.‍