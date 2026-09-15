Замсекретаря Совбеза: демография – один из ключевых вызовов современности
Заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Масленников обратился к участникам Байкальского международного демографического форума, который открылся 15 сентября в Иркутске.
Основная тема форума – демографическое развитие территорий в условиях экономических трансформаций, старения населения и растущей пространственной концентрации. Масленников назвал этот вопрос одним из ключевых вызовов современности.
«Экономика России и других развитых стран сталкивается с быстрым сокращением и старением населения, его концентрацией в наиболее крупных городах и агломерациях. Одновременно именно городское население демонстрирует устойчивые тренды суженного воспроизводства, сокращение доли молодых и средних возрастов, которые являются важнейшим ресурсом развития экономики», – сказал замсекретаря Совбеза РФ.
Масленников отметил, что особенно остро эти процессы проявляются в малых и средних городах, где реализуются крупные промышленные проекты. Он подчеркнул, что форум дает возможность обсудить эти вызовы и заняться поиском решения.
Форум проходит в Иркутске с 15 по18 сентября. Он объединил ученых, экспертов, представителей власти и бизнеса из России, Монголии, Китая, Казахстана, Белоруссии и других стран. В программе – секции, круглые столы и неформальные дискуссии. Масленников выразил надежду, что идеи и контакты, возникшие в ходе общения, станут основой для долгосрочного сотрудничества между институтами и университетами стран-участниц.