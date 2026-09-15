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Блогера Павла Сюткина приговорили к шести годам

Ксения Наумчик
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Каллиников / РИА Новости

Суд приговорил 61-летнего блогера Павла Сюткина (признан террористом и экстремистом в РФ) к шести годам лишения свободы за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Сюткина признали виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Суд установил, что в 2022 г. он, будучи единоличным администратором канала в одном из мессенджеров, разместил публикации, доступные неограниченному числу пользователей.

По версии следствия, публикации содержали заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ в ходе специальной военной операции. В прокуратуре указали, что действия Сюткина были совершены по мотивам политической ненависти.

Блогер будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запретили в течение четырех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, в том числе в интернете.

17 октября 2025 г. Росфинмониторинг внес Сюткина в перечень террористов и экстремистов. 9 октября 2025 г. Черемушкинский суд Москвы арестовал блогера по той же статье. Его задержали днем ранее. Поводом к возбуждению уголовного дела стали публикации в Telegram-канале.

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