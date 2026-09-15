Блогера Павла Сюткина приговорили к шести годам
Суд приговорил 61-летнего блогера Павла Сюткина (признан террористом и экстремистом в РФ) к шести годам лишения свободы за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.
Сюткина признали виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Суд установил, что в 2022 г. он, будучи единоличным администратором канала в одном из мессенджеров, разместил публикации, доступные неограниченному числу пользователей.
По версии следствия, публикации содержали заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ в ходе специальной военной операции. В прокуратуре указали, что действия Сюткина были совершены по мотивам политической ненависти.
Блогер будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запретили в течение четырех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, в том числе в интернете.