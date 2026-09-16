К 2035 году в России построят семь мультирежимных учреждений ФСИН
В России к 2035 г. появятся семь мультирежимных учреждений ФСИН на 5380 мест и участками исправительных колоний на 15 120 мест. Это следует из новой редакции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2035 гг.)».
Речь идет об учреждениях объединенного типа с помещениями (УОТ), функционирующими в режиме следственного изолятора. Документ также предусматривает проектные работы и последующие строительство и реконструкция шести следственных изоляторов на 8366 мест, пяти режимных корпусов на 1467 мест в СИЗО, пяти общежитий на 900 мест в исправительных учреждениях. Планируется создание лечебного корпуса на 40 койко-мест, двух домов ребенка на 110 мест, исправительного центра на 200 мест и 11 объектов очистных сооружений.
В феврале 2024 г. правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Минюста, допускающие создание в уголовно-исполнительной системе УОТ. В них входят исправительные колонии с изолированными участками с разными видами режимов, а также участки-тюрьмы и следственные изоляторы.