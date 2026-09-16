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ФИПИ назвал частые орфографические ошибки на ЕГЭ по русскому языку

Инна Шульгина

Выпускники ЕГЭ-2026 по русскому языку часто ошибались в корнях, приставках и суффиксах. Среди типичных ошибок – «упамянул», «помагать», «зделать», «безценный», «далие» и «теплатой», пишет «РИА Новости» со ссылкой на методические рекомендации ФИПИ по итогам анализа экзамена.

Сложности также вызвали правописание «ы» и «и» после приставок, суффиксов, «н» и «нн», частиц «не» и «ни», слитное или раздельное написание слов. Отдельное внимание уделено ошибкам в словах на периферии школьной программы, например «в преддверие» вместо «в преддверии» и «на протяжение» вместо «на протяжении».

В ФИПИ отметили, что уровень орфографического оформления работ остается достаточно высоким, но эти ошибки встречаются часто.

1 августа премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что выпускники все чаще отдают предпочтение профильной математике и физике при сдаче ЕГЭ благодаря популяризации технических специальностей. По его словам, за последние два года выбор физики как основного предмета вырос на 33%, профильной математики – на 25%. Мишустин также подчеркнул, что высокобалльников по физике становится больше.

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