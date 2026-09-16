ФИПИ назвал частые орфографические ошибки на ЕГЭ по русскому языку

1 августа премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что выпускники все чаще отдают предпочтение профильной математике и физике при сдаче ЕГЭ благодаря популяризации технических специальностей. По его словам, за последние два года выбор физики как основного предмета вырос на 33%, профильной математики – на 25%. Мишустин также подчеркнул, что высокобалльников по физике становится больше.