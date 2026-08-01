Мишустин: интерес к точным наукам среди выпускников на ЕГЭ заметно вырос

Рост средних баллов, по словам Музаева, обусловлен несколькими факторами. В 2026 г. впервые массово выпускались школьники, которые начали изучать углубленную математику еще в 7–8-х классах. Такие ученики, как правило, успешно осваивают школьную программу и уверенно сдают ЕГЭ без помощи репетиторов. Глава Рособрнадзора подчеркнул, что ранняя профилизация дает положительный результат. Кроме того, за два года на 60% увеличилось число старшеклассников, изучающих физику на углубленном уровне. Этот предмет, отметил Музаев, стали чаще выбирать и лучше сдавать.