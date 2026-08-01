Мишустин: интерес к точным наукам среди выпускников на ЕГЭ заметно вырос
Выпускники все чаще отдают предпочтение профильной математике и физике при сдаче ЕГЭ благодаря популяризации технических специальностей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на рабочей встрече в Тыве.
Мишустин рассказал, что за последние два года выбор физики как основного предмета вырос на 33%, профильной математики – на 25%. Он подчеркнул, что высокобалльников по физике становится больше. Причиной этого, считает премьер, стало возвращение интереса к научным и сложным дисциплинам.
31 июля Мишустин прибыл в Тыву в ходе рабочей поездки по Дальнему Востоку и Сибири. В субботу он посетил школу имени Д.Б. Ондара в Кызыле, которая была открыта год назад. Он поздравил учительницу физики из Тывы с первым в регионе стобалльником по этому предмету.
Лидерами по средним тестовым баллам среди предметов ЕГЭ-2026 стали физика (66,47) и профильная математика (66,33). Оба показателя выросли на 4 балла относительно прошлого года. Средний балл по русскому языку составил 63,06. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на брифинге по итогам основного периода экзаменов.
Рост средних баллов, по словам Музаева, обусловлен несколькими факторами. В 2026 г. впервые массово выпускались школьники, которые начали изучать углубленную математику еще в 7–8-х классах. Такие ученики, как правило, успешно осваивают школьную программу и уверенно сдают ЕГЭ без помощи репетиторов. Глава Рособрнадзора подчеркнул, что ранняя профилизация дает положительный результат. Кроме того, за два года на 60% увеличилось число старшеклассников, изучающих физику на углубленном уровне. Этот предмет, отметил Музаев, стали чаще выбирать и лучше сдавать.