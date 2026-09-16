Белгородец погиб и еще четверо пострадали от атаки ВСУ

13 сентября Шуваев сообщил об одном погибшем и трех пострадавших в результате атаки ВСУ. Украинские военные 164 раза атаковали регион. Силы ПВО сбили и подавили 185 беспилотников. ВСУ 11 раз обстреляли позиции из артиллерии и РСЗО и пять раз сбросили взрывные устройства с БПЛА.