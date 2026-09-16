Белгородец погиб и еще четверо пострадали от атаки ВСУ
ВСУ за прошедшие сутки 40 раз атаковали территорию Белгородской области, в результате один человек погиб и еще четверо пострадали. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
По его словам, удары пришлись по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому и Шебекинскому округам. Противник совершил один артиллерийский обстрел и трижды сбрасывал взрывные устройства с беспилотников.
Ранения получили четыре человека в Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском округах. Трое пострадавших были госпитализированы, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. В Грайворонском округе один погибший.
За сутки расчеты ПВО и другие задействованные подразделения, по данным Шуваева, ликвидировали 48 беспилотников.
13 сентября Шуваев сообщил об одном погибшем и трех пострадавших в результате атаки ВСУ. Украинские военные 164 раза атаковали регион. Силы ПВО сбили и подавили 185 беспилотников. ВСУ 11 раз обстреляли позиции из артиллерии и РСЗО и пять раз сбросили взрывные устройства с БПЛА.
За ночь дежурные силы ПВО уничтожили 71 украинский беспилотник над территориями Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской, Астраханской областей, Краснодарского края, Крыма.