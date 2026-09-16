Первый осужденный по статье о пропаганде наркотиков в сети получил штраф

Прежде осужденный дважды за год привлекался к административной ответственности за рекламу наркотиков. Затем через мессенджер ему предложили расклеивать объявления с QR-кодом, ведущим на ресурс, связанный с распространением наркотиков. В качестве вознаграждения мужчине было обещано по 10 руб. за листовку. После этого он разместил листовку на фасаде здания в Оренбурге.