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Первый осужденный по статье о пропаганде наркотиков в сети получил штраф

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Центральный районный суд Оренбурга вынес первый в России приговор по ст. 230.3 УК РФ (о пропаганде наркотиков в интернете). Мужчина оштрафован на 100 000 руб., его телефон конфискован, сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Прежде осужденный дважды за год привлекался к административной ответственности за рекламу наркотиков. Затем через мессенджер ему предложили расклеивать объявления с QR-кодом, ведущим на ресурс, связанный с распространением наркотиков. В качестве вознаграждения мужчине было обещано по 10 руб. за листовку. После этого он разместил листовку на фасаде здания в Оренбурге.

Суд учел признание вины и раскаяние, отягчающим обстоятельством признан рецидив.‍ Приговор вступил в силу.

25 июня замглавы Минюста Олег Свириденко сообщал, что ведомство фиксирует большое количество примеров пропаганды наркотиков, насилия и отрицания морально-нравственных устоев в российском рэпе. Для поиска такой информации в текстах музыкантов государственное ведомство проводит официальные экспертизы.

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