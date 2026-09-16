В Москве несовершеннолетнего обвинили в работе на телефонных мошенников

14 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция задержала в Санкт-Петербурге 11 человек, подозреваемых в обеспечении работы инфраструктуры для телефонных мошенников. Среди них – трое предполагаемых организаторов криминальной организации, а также технические специалисты и менеджеры кол-центров. По данным ведомства, в декабре 2025 г. в городе был задержан мужчина, который обеспечивал бесперебойную работу GSM-шлюза. С его помощью аферисты звонили жертвам.