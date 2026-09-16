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В Москве несовершеннолетнего обвинили в работе на телефонных мошенников

Инна Шульгина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

В Москве 17-летнему подростку было предъявлено обвинение в работе на телефонных мошенников. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России.

Расследуется дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ). По данным следствия, в апреле 2026 г. парня вовлекли в организованную группу для обеспечения бесперебойной работы SIM-боксов. Несовершеннолетний согласился за вознаграждение собирать, размещать и подключать оборудование. С апреля по июль он менял съемные квартиры, устанавливал и заменял SIM-карты, включая eSIM, обеспечивая непрерывную работу терминалов.

Обвиняемый признал вину и раскаялся. Следствие устанавливает всех причастных к схеме.‍

14 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция задержала в Санкт-Петербурге 11 человек, подозреваемых в обеспечении работы инфраструктуры для телефонных мошенников. Среди них – трое предполагаемых организаторов криминальной организации, а также технические специалисты и менеджеры кол-центров. По данным ведомства, в декабре 2025 г. в городе был задержан мужчина, который обеспечивал бесперебойную работу GSM-шлюза. С его помощью аферисты звонили жертвам.

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