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Главная / Общество /

Мурашко: «волшебного продукта» для улучшения здоровья нет

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«Волшебного» продукта, который мог бы качественно изменить здоровье, не бывает. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на марафоне «Знание. Первые» в рамках Международного фестиваля молодежи (МФМ).

Министр таким образом прокомментировал ситуацию с биологическими активными добавками (БАД) и спортивным питанием. По его словам, их можно использовать в отдельных случаях, но нельзя злоупотреблять, делая постоянной частью рациона. Также в ходе выступления Мурашко отметил, что потребление сахара в России в четыре раза выше рекомендуемых норм.

21 июня Союз производителей биологически активных добавок к пище (СП БАД) обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой провести доработку утвержденного механизма проверки товаров на маркетплейсах. В письме организации говорится, что действующие правила не позволяют в полной мере пресечь продажу контрафактной и вводящей покупателей в заблуждение продукции. 

29 января Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщил, что реальный объем легального рынка БАДов к пище составил 279 млрд руб. по итогам 2025 г. Объем производства БАДов в России в 2025 г. составил 744 млн упаковок, что на 5% больше, чем в 2024 г. Рост свидетельствует о динамичном развитии отрасли на фоне общего расширения рынка.

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