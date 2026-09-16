Мурашко: «волшебного продукта» для улучшения здоровья нет

Министр таким образом прокомментировал ситуацию с биологическими активными добавками (БАД) и спортивным питанием. По его словам, их можно использовать в отдельных случаях, но нельзя злоупотреблять, делая постоянной частью рациона. Также в ходе выступления Мурашко отметил, что потребление сахара в России в четыре раза выше рекомендуемых норм.